Milano 16:36
42.688 +0,92%
Nasdaq 16:36
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:36
46.708 +0,56%
Londra 16:36
9.598 +0,66%
Francoforte 16:36
23.431 +0,83%

Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement
Seduta positiva per la compagnia del cemento tedesca, che avanza bene del 2,07%.
Condividi
```