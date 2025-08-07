Milano 13:04
Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che avanza bene del 2,14%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Amadeus IT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,93 Euro e primo supporto individuato a 71,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 74,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
