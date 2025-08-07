Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che avanza bene del 2,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Amadeus IT
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,93 Euro e primo supporto individuato a 71,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 74,43.
