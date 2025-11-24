Madrid: andamento rialzista per Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Amadeus IT
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)