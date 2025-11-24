Madrid: andamento rialzista per Amadeus IT

azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi

Ibex 35

Amadeus IT

Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)