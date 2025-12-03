Milano
14:58
43.486
+0,30%
Nasdaq
2-dic
25.556
0,00%
Dow Jones
2-dic
47.474
0,00%
Londra
14:58
9.691
-0,11%
Francoforte
14:58
23.728
+0,07%
Mercoledì 3 Dicembre 2025, ore 15.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: andamento sostenuto per Repsol
Madrid: andamento sostenuto per Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
03 dicembre 2025 - 13.00
Seduta vivace oggi per la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: movimento negativo per Repsol
Madrid: in calo Repsol
Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol
Madrid: calo per Repsol
Titoli e Indici
Repsol
+1,08%
Altre notizie
Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander
Madrid: andamento sostenuto per Bankinter
Madrid: andamento sostenuto per Solaria
Madrid: andamento rialzista per Inmobiliaria Colonial
Madrid: andamento rialzista per Indra
Madrid: andamento negativo per BBVA
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto