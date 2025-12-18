Milano 11:13
44.228 +0,29%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:13
9.804 +0,30%
Francoforte 11:12
24.000 +0,17%

Madrid: brillante l'andamento di Inditex

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nel settore tessile, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
