Male Deutsche Telekom sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia telefonica tedesca
, che soffre con un calo del 4,34%.
La tendenza ad una settimana di Deutsche Telekom
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'operatore di telefonia
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,23 Euro. Primo supporto visto a 29,54. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 29,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)