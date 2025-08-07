Milano 10:35
Male Deutsche Telekom sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia telefonica tedesca, che soffre con un calo del 4,34%.

La tendenza ad una settimana di Deutsche Telekom è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'operatore di telefonia, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,23 Euro. Primo supporto visto a 29,54. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 29,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
