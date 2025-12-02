Milano 15:49
43.319 +0,14%
Nasdaq 15:49
25.531 +0,74%
Dow Jones 15:49
47.332 +0,09%
Londra 15:49
9.689 -0,14%
Francoforte 15:49
23.698 +0,46%

Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Bank
Scambia in profit la prima banca tedesca come assets, che lievita del 2,33%.
Condividi
```