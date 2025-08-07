Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 21:25
23.290 -0,11%
Dow Jones 21:25
43.894 -0,68%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: andamento negativo per Walt Disney

Ribasso per il creatore di Mickey Mouse, che presenta una flessione del 2,72%.
