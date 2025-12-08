New York: andamento sostenuto per Walt Disney

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il creatore di Mickey Mouse
, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Walt Disney
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dell'intrattenimento
rispetto all'indice.
Lo scenario attuale di Walt Disney
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 105,8 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 108,6. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 103,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)