New York: pioggia di acquisti su Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,67%.
Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Advanced Micro Devices
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Advanced Micro Devices
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 172,3 USD. Primo supporto a 167,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 165,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)