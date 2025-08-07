Milano 17:29
41.399 +0,95%
Nasdaq 17:32
23.411 +0,41%
Dow Jones 17:32
43.892 -0,68%
Londra 17:30
9.099 -0,72%
Francoforte 17:30
24.191 +1,11%

New York: pioggia di acquisti su Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,67%.

Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Advanced Micro Devices. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Advanced Micro Devices evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 172,3 USD. Primo supporto a 167,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 165,1.

