Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: performance negativa per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Advanced Micro Devices
Composto ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, in flessione del 3,78% sui valori precedenti.
Condividi
```