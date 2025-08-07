Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 21:25
23.290 -0,11%
Dow Jones 21:25
43.894 -0,68%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: profondo rosso per Zscaler

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Zscaler
(Teleborsa) - In forte ribasso il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che mostra un -7,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 259 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 283,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 307,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```