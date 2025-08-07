New York: scambi negativi per Visa

(Teleborsa) - Sottotono la società di tecnologia per pagamenti globali
, che passa di mano con un calo del 3,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visa
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Visa
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 324,5 USD con tetto rappresentato dall'area 338. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 319,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)