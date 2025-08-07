Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 21:26
23.278 -0,16%
Dow Jones 21:26
43.878 -0,71%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: scambi negativi per Visa

(Teleborsa) - Sottotono la società di tecnologia per pagamenti globali, che passa di mano con un calo del 3,11%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visa, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Visa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 324,5 USD con tetto rappresentato dall'area 338. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 319,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
