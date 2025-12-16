Milano 14:20
44.234 +0,26%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:20
9.701 -0,51%
Francoforte 14:20
24.141 -0,37%

Visa offre il regolamento tramite stablecoin per le banche statunitensi

Banche, Finanza, Fintech
Visa offre il regolamento tramite stablecoin per le banche statunitensi
(Teleborsa) - Visa sta aprendo la sua rete statunitense al regolamento tramite stablecoin, ampliando i prodotti e i servizi legati alle criptovalute.

Visa consentirà alle istituzioni statunitensi di regolare le transazioni utilizzando il token USDC di Circle Internet Group sulla blockchain Solana. Cross River Bank e Lead Bank sono tra le prime a utilizzare il servizio.

Visa ha già testato il regolamento tramite stablecoin all'estero, ma questa è la prima implementazione completa nel sistema bancario statunitense. A luglio, il presidente Trump ha firmato un quadro normativo federale per le stablecoin, che regola i servizi nazionali che utilizzano criptovalute ancorate a valuta fiat.

Proprio ieri Visa ha lanciato la sua Stablecoins Advisory Practice. La nuova offerta di servizi a valore aggiunto di Visa Consulting & Analytics (VCA) fornisce approfondimenti e raccomandazioni concrete per guidare banche, fintech, commercianti e aziende di ogni dimensione in termini di market fit, strategia e implementazione. La Stablecoin Advisory Practice offre una suite di servizi progettati per guidare la strategia e l'implementazione nel contesto della crescente diffusione e stabilità dell'infrastruttura delle stablecoin e degli standard normativi emergenti.

Nel 2023, Visa è diventata una delle prime grandi reti di pagamento a sperimentare il regolamento delle stablecoin utilizzando USDC.
Condividi
```