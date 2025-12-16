Visa offre il regolamento tramite stablecoin per le banche statunitensi

Visa

Circle Internet Group

(Teleborsa) -sta aprendo la sua rete statunitense al, ampliando i prodotti e i servizi legati alle criptovalute.Visa consentirà alle istituzioni statunitensi di regolare le transazioni utilizzando ildisulla blockchain Solana. Cross River Bank e Lead Bank sono tra le prime a utilizzare il servizio.Visa ha già testato il, ma questa è la prima implementazione completa nel. A luglio, il presidente Trump ha firmato un quadro normativo federale per le stablecoin, che regola i servizi nazionali che utilizzano criptovalute ancorate a valuta fiat.Proprio ieri Visa ha lanciato la sua. La nuova offerta di servizi a valore aggiunto di Visa Consulting & Analytics (VCA) fornisce approfondimenti e raccomandazioni concrete per guidare banche, fintech, commercianti e aziende di ogni dimensione in termini di market fit, strategia e implementazione. La Stablecoin Advisory Practice offre una suite di servizi progettati per guidare la strategia e l'implementazione nel contesto della crescente diffusione e stabilità dell'infrastruttura delle stablecoin e degli standard normativi emergenti.Nel 2023, Visa è diventataa sperimentare il regolamento delle stablecoin utilizzando USDC.