New York: scatto rialzista per Zimmer Biomet Holdings

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zimmer Biomet Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Zimmer Biomet Holdings
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 94,29 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 101,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 91,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)