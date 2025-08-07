Milano 13:08
41.258 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:08
9.094 -0,77%
Francoforte 13:08
24.326 +1,68%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli
Seduta positiva per la multinazionale friulana, che avanza bene del 2,38%.
Condividi
```