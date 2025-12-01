Milano 12:04
42.973 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:04
9.710 -0,11%
Francoforte 12:04
23.523 -1,32%

Piazza Affari: scambi al rialzo per doValue

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per doValue
Seduta vivace oggi per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
Condividi
```