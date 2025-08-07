Milano 10:37
41.223 +0,52%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:37
9.139 -0,28%
Francoforte 10:37
24.157 +0,97%

Piazza Affari: scambi in positivo per Interpump

Piazza Affari: scambi in positivo per Interpump
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di pompe ad alta pressione, con una variazione percentuale del 3,76%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Interpump mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,82%, rispetto a -1,36% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, la società industriale è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
