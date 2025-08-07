Piazza Affari: scambi in positivo per Interpump

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di pompe ad alta pressione
, con una variazione percentuale del 3,76%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Interpump
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,82%, rispetto a -1,36% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, la società industriale
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)