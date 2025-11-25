Milano 16:41
42.712 +0,98%
Nasdaq 16:41
24.734 -0,56%
Dow Jones 16:41
46.746 +0,64%
Londra 16:41
9.601 +0,70%
Francoforte 16:41
23.441 +0,87%

Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem

Punta con decisione al rialzo la performance della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con una variazione percentuale del 2,32%.
