Milano
16:41
42.712
+0,98%
Nasdaq
16:41
24.734
-0,56%
Dow Jones
16:41
46.746
+0,64%
Londra
16:41
9.601
+0,70%
Francoforte
16:41
23.441
+0,87%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 16.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem
Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2025 - 12.30
Punta con decisione al rialzo la performance della
società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, con una variazione percentuale del 2,32%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Saipem
Piazza Affari: performance negativa per Saipem
Piazza Affari: scambi al rialzo per Saipem
Piazza Affari: risultato positivo per Saipem
Titoli e Indici
Saipem
+1,03%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per Saipem
Piazza Affari: risultato positivo per Saipem
Piazza Affari: in calo Saipem
Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian
Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio
Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto