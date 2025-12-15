Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:22
25.120 -0,30%
Dow Jones 20:22
48.362 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Interpump

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il costruttore di pompe ad alta pressione, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Interpump è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47,46 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 46,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
