Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Interpump

(Teleborsa) - Avanza il costruttore di pompe ad alta pressione
, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Interpump
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47,46 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 46,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48,64.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)