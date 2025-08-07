Milano 13:08
41.258 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:08
9.094 -0,77%
Francoforte 13:08
24.326 +1,68%

Piazza Affari: scambi negativi per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che mostra un decremento del 2,80%.
