Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:27
25.455 +0,43%
Dow Jones 21:27
48.386 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: scambi negativi per Intercos

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Intercos
Si muove verso il basso il produttore di prodotti cosmetici, con una flessione del 2,16%.
Condividi
```