Milano 12:04
42.973 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:04
9.710 -0,11%
Francoforte 12:04
23.523 -1,32%

Piazza Affari: scambi negativi per Philogen

Retrocede l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, con un ribasso del 2,90%.
