Deleghe online unificate per i servizi dell’Agenzia delle Entrate

(Teleborsa) - A partire dall’8 dicembre 2025
, i contribuenti potranno delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite un’unica comunicazione
. Lo annuncia l’Agenzia in una nota
, sottolineando che la misura garantirà agli intermediari un ampio margine di tempo per adeguare procedure e sistemi informatici alla nuova modalità di trasmissione delle deleghe.
L’attivazione o la revoca delle deleghe avverrà esclusivamente in modalità digitale
: il contribuente potrà operare direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia, oppure l’invio potrà essere effettuato dall’intermediario delegato.
Per consentire il passaggio alle nuove modalità, nei giorni di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025
i servizi per la comunicazione delle deleghe saranno temporaneamente sospesi. Fino al 5 dicembre 2025 resteranno invece in vigore le attuali procedure
per il rinnovo delle deleghe in scadenza, opzione utile per gli intermediari che non riuscissero ad adeguarsi in tempo.
Infine, per quanto riguarda l’acquisizione massiva dei dati utili al calcolo degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
per l’anno d’imposta 2024 — rilevanti anche per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 — gli intermediari non ancora in possesso della delega per la consultazione del "cassetto fiscale"
potranno continuare, fino al 30 aprile 2026, a utilizzare le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 176087 dell’11 aprile 2025 per trasmettere le richieste.(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)