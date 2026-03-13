L'INPS rilascia la Certificazione Unica 2026: elaborate quasi 27mila CU

(Teleborsa) - L'INPS annuncia il rilascio della Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Il numero di CU elaborate all’apertura del servizio - fa sapere l'Istituto - è stato pari a 26.723.939.



Il documento è facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini.



Per accedere alla Certificazione Unica 2026 si potrà usare il canale online, visitando il portale dell'Inps ed accedendo all’Area personale con le credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS), nella sezione "I tuoi servizi e strumenti" e quindi "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" dove è presente la voce "Certificazione Unica 2026".



I Pensionati possono scaricare la CU anche tramite il servizio online "Cedolino pensione", oppure si potrà scaricare l'App INPS Mobile, disponibile per dispositivi Android e iOS, utilizzando le credenziali personali.



IN alterativa si potranno usare i tradizionali canali, rivolgendosi a Patronati e CAF o inviando una PEC all’indirizzorichiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando una copia del documento d’identità, chiamando il Numero Verde dedicato 800 434320 o il Contact Center al numero 803 164 o 06164164 per assistenza.







