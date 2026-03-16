Banca Sistema: cooptato Jacopo De Francisco, nuovo AD e DG

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha deliberato la nomina per cooptazione di Iacopo De Francisco – Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+ – al ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, conferendogli le necessarie deleghe.



Nella stessa seduta, spiega una nota, il Consiglio di Amministrazione ha concluso positivamente la valutazione di idoneità del nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale a ricoprire la carica.



In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dall’interessato, ha verificato in capo a Iacopo De Francisco: la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità; la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio; il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo; il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.



Iacopo De Francisco mantiene senza soluzione di continuità anche il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Capogruppo.



Sulla base delle informazioni rese disponibili, alla data odierna, Iacopo De Francisco non risulta detenere azioni Banca Sistema.



Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha altresì deliberato, in considerazione della nomina del nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale e tenuto conto del rinnovato assetto di governance derivante dall’assoggettamento di Banca Sistema alla direzione e coordinamento di Banca CF+, la cessazione del Comitato Esecutivo, le cui deleghe risultano ora assegnate allo stesso Amministratore Delegato e Direttore Generale.

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