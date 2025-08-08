Milano 14:07
Francoforte: risultato positivo per Merck KGaA

Seduta positiva per la compagnia farmaceutica tedesca, che avanza bene del 3,30%.
