Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 19:23
23.574 +0,79%
Dow Jones 19:23
44.182 +0,49%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: performance negativa per Take-Two Interactive Software

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Take-Two Interactive Software
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore globale di videogiochi, con una flessione del 3,51%.

La tendenza ad una settimana di Take-Two Interactive Software è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 210,2 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 233. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 255,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```