Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

PLATINUM del 7/08/2025

Finanza
PLATINUM del 7/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo bianco-argenteo, con una variazione percentuale dell'1,06%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.344,8, mentre i supporti sono stimati a 1.324,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.365,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
