PLATINUM del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del metallo bianco-argenteo, con una variazione percentuale dell'1,06%.
Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.344,8, mentre i supporti sono stimati a 1.324,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.365,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)