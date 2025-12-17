Milano 12:14
44.242 +0,57%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:15
9.843 +1,64%
Francoforte 12:14
24.071 -0,02%

PLATINUM del 16/12/2025

Finanza
PLATINUM del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Seduta decisamente positiva per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in rialzo del 3,50%.

L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.899 e primo supporto individuato a 1.747,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.050,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
