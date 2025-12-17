PLATINUM del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Seduta decisamente positiva per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in rialzo del 3,50%.
L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.899 e primo supporto individuato a 1.747,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2.050,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)