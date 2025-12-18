PLATINUM del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,16%.
Le implicazioni di breve periodo del platino sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.961,2. Possibile una discesa fino al bottom 1.798,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2.123,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)