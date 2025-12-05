PLATINUM del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Giornata pressoché debole per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in calo a 1.650,5.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.670,7. Primo supporto visto a 1.633,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.615,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)