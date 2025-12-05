Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

PLATINUM del 4/12/2025

Finanza
PLATINUM del 4/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

Giornata pressoché debole per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in calo a 1.650,5.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.670,7. Primo supporto visto a 1.633,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.615,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
