Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice della Borsa di Milano, che conclude in progresso dello 0,56%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41.933. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41.006. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42.859.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)