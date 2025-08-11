Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:57
23.597 -0,06%
Dow Jones 19:57
44.007 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,12%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,12%, terminando le negoziazioni a 24.887,78 punti.
