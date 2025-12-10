Milano 10:00
43.373 -0,46%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:00
9.649 +0,07%
24.082 -0,34%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,29%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.508,12 punti

Hong Kong riporta un guadagno dello 0,29%, terminando a 25.508,12 punti.
