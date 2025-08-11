Milano 17:35
Eni, Jefferies alza il target price

Eni, Jefferies alza il target price
(Teleborsa) - Si muove in timido rialzo il titolo ENI che mostra un +0,09% allineandosi alla cautela dell'intero listino.

Gli analisti di Jefferies che confermano il giudizio "buy" hanno alzato il target price a 19 euro.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend della società del Cane a sei zampe rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

La tendenza di breve di ENI è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 14,85 Euro e supporto a 14,77. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 14,93.
