Piazza Affari: scambi negativi per ENI

(Teleborsa) - Pressione sulla società del Cane a sei zampe
, che tratta con una perdita dell'1,87%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di ENI
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,16 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,91. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)