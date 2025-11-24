Piazza Affari: performance negativa per ENI

(Teleborsa) - Ribasso per la società del Cane a sei zampe
, che presenta una flessione dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di ENI
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ENI
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,94 Euro. Primo supporto a 15,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)