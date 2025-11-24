Milano 13:46
Piazza Affari: performance negativa per ENI

(Teleborsa) - Ribasso per la società del Cane a sei zampe, che presenta una flessione dell'1,83%.

La tendenza ad una settimana di ENI è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ENI evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,94 Euro. Primo supporto a 15,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,65.

