Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe
, con una variazione percentuale del 2,03%.
Lo scenario su base settimanale di ENI
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,04. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)