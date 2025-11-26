Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

società del Cane a sei zampe

ENI

FTSE MIB

azienda che opera in tutta la filiera dell'energia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,03%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,04. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)