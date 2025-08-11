Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:01
23.585 -0,11%
Dow Jones 20:01
44.002 -0,39%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Construction & Materials
In lieve calo il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata sotto la parità a 787,37 punti.
Condividi
```