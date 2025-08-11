Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:02
23.587 -0,10%
Dow Jones 20:02
44.007 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Francoforte: giornata depressa per HeidelbergCement

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia del cemento tedesca, che passa di mano con un calo del 2,46%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HeidelbergCement più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del big cementiero tedesco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 210,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 204,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 216,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```