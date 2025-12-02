Milano 15:48
43.334 +0,17%
Nasdaq 15:48
25.542 +0,78%
Dow Jones 15:48
47.338 +0,10%
Londra 15:48
9.689 -0,14%
Francoforte 15:48
23.704 +0,48%

Francoforte: giornata depressa per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Gerresheimer
Ribasso per la società di packaging, che presenta una flessione dell'1,95%.
Condividi
```