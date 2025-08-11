Francoforte: movimento negativo per Sma Solar Technology

Sma Solar Technology

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 3,07%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)