Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:03
23.589 -0,10%
Dow Jones 20:03
44.012 -0,37%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Francoforte: movimento negativo per Sma Solar Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Sma Solar Technology, che sta segnando un calo del 3,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sma Solar Technology rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Sma Solar Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,42.

Ufficio Studi Teleborsa
