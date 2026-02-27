Milano 11:21
47.524 +0,21%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:21
10.904 +0,52%
Francoforte 11:21
25.349 +0,24%

Francoforte: movimento negativo per Basf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Basf
Composto ribasso per la compagnia chimica, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.
Condividi
```