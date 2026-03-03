Ecomembrane estende contratto put&call con socio minoranza SBS Solar

(Teleborsa) - Ecomembrane
, società quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, nell’ambito di una riorganizzazione societaria della controllata SBS Solar
ha sottoscritto con il socio di minoranza
della medesima controllata, Luigi Spedini, un’estensione del contratto di put&call del 1° marzo 2024
, fino ad una partecipazione opzionata massima complessiva pari al 25% del capitale
sociale di SBS Solar.
L’amministratore indipendente Marco Soldi del Comitato Parti Correlate ha svolto l’istruttoria con parere positivo sull’interesse, la convenienza e la correttezza delle condizioni della descritta operazione