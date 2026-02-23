Francoforte: movimento negativo per Teamviewer

(Teleborsa) - Pressione su Teamviewer
, che tratta con una perdita del 3,05%.
La tendenza ad una settimana di Teamviewer
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Teamviewer
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,776 Euro. Primo supporto individuato a 4,658. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4,894.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)