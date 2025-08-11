Milano 17:35
Francoforte: scambi al rialzo per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Seduta positiva per il riassicuratore tedesco, che avanza bene dell'1,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Muench Rueckvers rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la compagnia attiva nel settore delle assicurazioni, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 569,8 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 577,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 565.

