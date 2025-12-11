Milano 15:10
Francoforte: scambi al rialzo per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus, che avanza bene del 3,32%.
