Mercato delle abitazioni, Bankitalia: "Nel II trimestre crescita moderata dei prezzi"

(Teleborsa) - Nel II trimestre di quest'anno i prezzi delle abitazioni sono risultati ancora in crescita, seppur in misura più moderata rispetto al trimestre precedente. Lo sconto medio rispetto alle richieste iniziali dei venditori e i tempi di vendita hanno registrato un lieve aumento, pur mantenendosi su livelli prossimi ai minimi storici dall'inizio della rilevazione. È quanto emerge dal "Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia" condotto dalla Banca d'Italia.
Lo sconto medio rispetto alle richieste iniziali dei venditori e i tempi di vendita
hanno registrato un lieve aumento, pur mantenendosi su livelli prossimi ai minimi storici dall'inizio della rilevazione.
La domanda di abitazioni resta solida,
con un lieve incremento dei potenziali acquirenti segnalato dagli agenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; dal lato dell'offerta si è osservato un calo dei nuovi incarichi. Il principale motivo di cessazione degli incarichi a vendere
resta il divario tra i prezzi richiesti e quelli offerti;
di contro, per il settimo trimestre consecutivo, continuano a diminuire le difficoltà di accesso al credito per l'acquisto di abitazioni.
Viene confermata dagli agenti la crescita dei canoni di locazione delle abitazioni,
pur con segnali di rallentamento: si osservano infatti un leggero incremento del margine medio di sconto rispetto alle richieste iniziali e aspettative di aumento dei canoni più moderate per il trimestre in corso.
Oltre la metà degli agenti immobiliari ha evidenziato la rilevanza degli affitti brevi
nel proprio mercato di riferimento, con effetti significativi sia sui prezzi sia sulla disponibilità degli alloggi.