Dollar General migliora la guidance dopo terzo trimestre in crescita

Dollar General

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha comunicato che lesono aumentate del 4,6% nel(terminato il 31 ottobre 2025), raggiungendo i 10,6 miliardi di dollari, rispetto ai 10,2 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2024. L'aumento delle vendite nette è stato trainato dal contributo positivo dei nuovi negozi e dalla crescita delle vendite a parità di punti vendita, parzialmente compensati dall'impatto delle chiusure di negozi. Lesono aumentate del 2,5% rispetto al terzo trimestre del 2024, riflettendo un aumento del 2,5% del traffico clienti e un importo medio delle transazioni invariato.L'è stato in aumento del 31,5% a 425,9 milioni di dollari. La società ha registrato undi 282,7 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2025, con un aumento del 43,8% rispetto ai 196,5 milioni di dollari del terzo trimestre del 2024. L'è aumentato del 43,8% a 1,28 dollari per il terzo trimestre del 2025, rispetto a un utile per azione di 0,89 dollari del terzo trimestre del 2024."Desidero ringraziare il nostro team per il lavoro svolto al servizio dei nostri clienti e delle nostre comunità, che ha portato a un altro trimestre di solidi risultati finanziari - ha dichiarato il- Questi risultati sono stati evidenziati da una crescita dell'utile per azione (EPS) del 44%, da una solida performance del margine operativo e da una crescita equilibrata delle vendite, inclusi guadagni di quote di mercato sia nelle categorie dei beni di consumo che in quelle non di consumo".Dollar General haper l'anno fiscale che si concluderà il 30 gennaio 2026: crescita del fatturato netto di circa il 4,7%-4,9%, rispetto alla precedente previsione di circa il 4,3%-4,8%; crescita delle vendite a parità di negozi di circa il 2,5%-2,7%, rispetto alla precedente previsione di circa il 2,1%-2,6%; utile per azione di circa 6,30-6,50 dollari, rispetto alla precedente previsione di circa 5,80-6,30 dollari.